ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Пояса шахидов и захваченная техника: талибы провели "парад победы" над Западом

Новина українською →
Кандагар, Пятница 03 сентября 2021 16:24
Пояса шахидов и захваченная техника: талибы провели "парад победы" над Западом Фото: боевики "Талибана" (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

После выхода западной коалиции из Афганистана боевики движения "Талибан" прошлись с военным парадом по Кандагару. На параде они продемонстрировали захваченную технику, а также традиционное оружие - самодельные бомбы и пояса шахидов-смертников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Сообщается, что парад талибов транслировали на государственном телевидении. В частности, по Кандагару проехала техника с демонстрацией поясов шахидов и самодельных бомб, которые используются для минирования автомобилей.

Также на видео попали колонны оставленной американской техники. Предполагается, что 40-минутное шествие проходило перед лидерами "Талибана", которые наблюдали за ним с импровизированной стойки напротив оружейного стенда.

Напомним, в Афганистане вспыхнули ожесточенные бои в северной части Панджшерского ущелья между боевиками радикального движения "Талибан" и силами сопротивления.

Читайте РБК-Украина в Google News
Талибан Афганистан
NEWS
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
Впервые с начала июня в Украине более 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
DAILY
Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Борьба за выживание. Падает ли эффективность COVID-вакцин