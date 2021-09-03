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Пояси шахідів і захоплена техніка: таліби провели "парад перемоги" над Заходом

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Кандагар, П'ятниця 03 вересня 2021 16:24
Пояси шахідів і захоплена техніка: таліби провели "парад перемоги" над Заходом Фото: бойовики "Талібану" (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Після виходу західної коаліції з Афганістану бойовики руху "Талібан" пройшлися з військовим парадом по Кандагару. На параді вони продемонстрували захоплену техніку, а також традиційну зброю - саморобні бомби і пояси шахідів-смертників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Повідомляється, що парад талібів транслювали на державному телебаченні. Зокрема, по Кандагару проїхала техніка з демонстрацією поясів шахідів і саморобних бомб, які використовуються для мінування автомобілів.

Також на відео потрапили колони американської техніки. Передбачається, що 40-хвилинна хода проходила перед лідерами "Талібану", які спостерігали за нею з імпровізованої стійки навпроти збройового стенду.

Нагадаємо, в Афганістані спалахнули запеклі бої у північній частині Панджшерської ущелини між бойовиками радикального руху "Талібан" і силами опору.

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Талібан Афганистан
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