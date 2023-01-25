Power banking: в случае блекаута будут работать 40% банковских отделений

Совместная банковская сеть power banking, дополнительно оснащенная, чтобы работать без энергоснабжения, за последний месяц выросла в 1,5 раза или на 640 банковских отделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

По данным пресс-службы, сегодня уже 40% от общего количества банковских отделений (кроме неработающих и находящихся на оккупированных территориях и территориях, где ведутся возможные боевые действия) готовы предоставлять клиентам финансовые услуги в условиях потенциального блекаута.

"Это 1827 банковских отделений в почти 300 населенных пунктах всех регионов Украины, дополнительно оснащенных альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи", - говорится в сообщении.

На старте проекта его участниками стали 14 системно важных банков, отделения которых составляют около 70% сети power banking. На сегодняшний день к проекту присоединились почти все банки, что, в частности, способствовало быстрому расширению сети.

В условиях блекаута в отделениях сети power banking для всех клиентов будет доступен определенный перечень неотложных банковских услуг, в частности: