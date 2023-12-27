Повзуча анексія. Грузія обурилися передачею невизнаною Абхазією держдач Росії

"Рішуче засуджуємо чергове захоплення росіянами земель на грузинських територіях та їхню повзучу політику анексії. Сильна народна реакція, яку ми спостерігаємо навколо передачі "Бічвінти", є прямим результатом триваючої окупації", - йдеться в заяві.

Президент закликала міжнародну спільноту до рішучої та термінової реакції.

Реакція в МЗС

Дипломати уточнили, що ратифікація так званої "угоди" так званого "парламенту" окупаційного режиму Абхазії про передачу будинку відпочинку "Бічвінта" Російській Федерації є черговим протиправним актом і продовженням окупаційної політики Росії щодо регіонів Грузії.

Це грубо порушує основоположні принципи міжнародного права.

"У світлі міжнародного права будь-яка така "угода" є недійсною. Тому на тлі окупації Абхазького регіону так звана "угода" про передачу території не може мати жодної юридичної сили", - додали в МЗС.

Держдачі "Бічвінта"

Комплекс дач у Піцунді побудували в 1958-1961 роках за розпорядженням першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова.

Уже в січні 2022 року РФ домовилася з невизнаною Абхазією про отримання цих земель в оренду на 49 років.

Відносини Грузії та Росії

Офіційна влада Грузії розглядає Абхазію і Південну Осетію як території, які окупувала РФ.

Раніше глава окупаційної адміністрації Абхазії Аслан Бжанія заявив, що нібито домовився з Росією про те, що вона створить на території регіону базу, де розмістить Чорноморський флот.

Однак парламент Грузії вирішив не розглядати проект резолюції, який засуджує плани росіян побудувати базу Чорноморського флоту в окупованій Абхазії.

Нещодавно в Грузії спробували виправдатися через неприєднання до санкцій ЄС проти Росії.