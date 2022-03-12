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Повысили цены. Во Львове обещают опубликовать список "мародеров"

Автор: Антон Федорцив

Мэр Львова Андрей Садовый поделился рецептом борьбы с недобросовестными риэлторами и перевозчиками, которые пытаются наживаться на эвакуированных гражданах.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Львовский дождь Оперативный.

"Мы сегодня зафиксировали 10 фактов, когда люди завышали цены на проживание. Я думаю, что завтра мы обнародуем фамилии мародеров и будем действовать в рамках действующего законодательства. Их фамилии будет знать весь Львов, вся Украина!" – заявил Садовый.

Кроме того, глава города Льва рассказал о случаях повышения втрое цены за перевозку до границы с Польшей. Информацию об этих автобусах передали в военную администрацию. Их изымут для нужд Вооруженных сил Украины.

К слову, Изюм в Харьковской области получил гуманитарную помощь после нескольких дней боев.

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