Підвищили ціни. У Львові обіцяють опублікувати список "мародерів"

Міський голова Львова Андрій Садовий поділився рецептом боротьби з недобросовісними ріелторами та перевізниками, які намагаються наживатися на евакуйованих громадянах.

"Ми на сьогодні зафіксували 10 фактів, коли люди завищували ціни на проживання. Я думаю, що завтра ми оприлюднимо прізвища мародерів і будемо діяти в рамках чинного законодавства. Їхні прізвища буде знати увесь Львів, уся Україна!" – заявив Садовий.

Окрім того, очільник міста Лева розповів про випадки підвищення втричі ціни за перевезення до кордону з Польщею. Інформацію про ці автобуси передали до військової адміністрації. Їх вилучать для потреб Збройних сил України.