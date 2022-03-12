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Підвищили ціни. У Львові обіцяють опублікувати список "мародерів"

Автор: Антон Федорців

Міський голова Львова Андрій Садовий поділився рецептом боротьби з недобросовісними ріелторами та перевізниками, які намагаються наживатися на евакуйованих громадянах.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Львівський дощ Оперативний.

"Ми на сьогодні зафіксували 10 фактів, коли люди завищували ціни на проживання. Я думаю, що завтра ми оприлюднимо прізвища мародерів і будемо діяти в рамках чинного законодавства. Їхні прізвища буде знати увесь Львів, уся Україна!" – заявив Садовий.

Окрім того, очільник міста Лева розповів про випадки підвищення втричі ціни за перевезення до кордону з Польщею. Інформацію про ці автобуси передали до військової адміністрації. Їх вилучать для потреб Збройних сил України.

До слова, Ізюм на Харківщині отримав гуманітарну допомогу після кількох днів боїв.

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