Повысили цены. Во Львове обещают опубликовать список "мародеров"
Мэр Львова Андрей Садовый поделился рецептом борьбы с недобросовестными риэлторами и перевозчиками, которые пытаются наживаться на эвакуированных гражданах.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал Львовский дождь Оперативный.
"Мы сегодня зафиксировали 10 фактов, когда люди завышали цены на проживание. Я думаю, что завтра мы обнародуем фамилии мародеров и будем действовать в рамках действующего законодательства. Их фамилии будет знать весь Львов, вся Украина!" – заявил Садовый.
Кроме того, глава города Льва рассказал о случаях повышения втрое цены за перевозку до границы с Польшей. Информацию об этих автобусах передали в военную администрацию. Их изымут для нужд Вооруженных сил Украины.
К слову, Изюм в Харьковской области получил гуманитарную помощь после нескольких дней боев.
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