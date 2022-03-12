Підвищили ціни. У Львові обіцяють опублікувати список "мародерів"
Міський голова Львова Андрій Садовий поділився рецептом боротьби з недобросовісними ріелторами та перевізниками, які намагаються наживатися на евакуйованих громадянах.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал Львівський дощ Оперативний.
"Ми на сьогодні зафіксували 10 фактів, коли люди завищували ціни на проживання. Я думаю, що завтра ми оприлюднимо прізвища мародерів і будемо діяти в рамках чинного законодавства. Їхні прізвища буде знати увесь Львів, уся Україна!" – заявив Садовий.
Окрім того, очільник міста Лева розповів про випадки підвищення втричі ціни за перевезення до кордону з Польщею. Інформацію про ці автобуси передали до військової адміністрації. Їх вилучать для потреб Збройних сил України.
До слова, Ізюм на Харківщині отримав гуманітарну допомогу після кількох днів боїв.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.