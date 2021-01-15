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Повышение зарплат учителям: Шкарлет обратился к Минэкономики

Киев, Пятница 15 января 2021 09:40
Повышение зарплат учителям: Шкарлет обратился к Минэкономики
Фото: Сергей Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет обратился к Министерству экономики с просьбой ускорить решение вопроса о поднятии зарплат учителям. Он сообщил об обращении профсоюза работников образования и науки.

Об этом он написал на своем Telegram-канале.

Профсоюз обратился к Кабинету министров Украины и Федерации профсоюзов Украины. В их заявлении говорится, что затягивание решения приводит к недовольству и неопределенности на местах с выплатой зарплаты педагогам за январь.

"Вполне разделяю позицию профсоюза и также обращаюсь к Минэкономики и всем заинтересованным центральным органам исполнительной власти с просьбой ускорить решение вопроса", - написал Шкарлет.

Он напомнил, что должностные оклады для всех категорий педагогов увеличены на 20% с 1 января 2021 года. Средства для этого заложены в госбюджете.

Напомним, Кабинет министров планирует установить медицинским работникам учреждений образования государственной и коммунальной форм собственности доплату в размере 20% от зарплаты. Проект документа направлен на согласование профсоюзов.

Отметим, что госслужащих планируют перевести на новую систему оплаты труда в 2022 году.

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