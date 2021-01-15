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Підвищення зарплат учителям: Шкарлет звернувся до Мінекономіки

Київ, П'ятниця 15 січня 2021 09:40
Підвищення зарплат учителям: Шкарлет звернувся до Мінекономіки
Фото: Сергій Шкарлет (mon.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет звернувся до Міністерства економіки з проханням пришвидшити розв'язання питання про підняття зарплат вчителям. Він повідомив про звернення профспілки працівників освіти і науки.

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

Профспілка звернулася до Кабінету міністрів України та Федерації профспілок України. У їхній заяві говориться, що затягування рішення призводить до невдоволення та невизначеності на місцях із виплатою зарплати освітянам за січень.

"Цілком поділяю позицію профспілки й також звертаюся до Мінекономіки та всіх зацікавлених центральних органів виконавчої влади з проханням пришвидшити розв’язання питання", - написав Шкарлет.

Він нагадав, що посадові оклади для всіх категорій освітян збільшені на 20% з 1 січня 2021 року. Кошти для цього закладені в держбюджеті.

Нагадаємо, Кабінет міністрів планує встановити медичним працівникам закладів освіти державної і комунальної форм власності доплату у розмірі 20% від зарплати. Проект документу направлений на погодження профспілок.

Зазначимо, держслужбовців планують перевести на нову систему оплати праці в 2022 році.

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