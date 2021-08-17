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Повышение тарифов на железнодорожные перевозки без реформы УЗ - не даст результата, - эксперт

Автор: Наталия Гурковская

Власти должны провести полноценную реформу "Укрзализныци", а не в очередной повышать тарифы, ведь дополнительные средства от этого поглощает коррупция.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление гендиректора федерации работодателей и транспорта Украины Владимира Гусака.

"Мы уже все это проходили. Уже были повышение тарифов на 30%, на 20%, на 15% в прошлые годы. И каждый раз говорили, что это позволит УЗ делать инвестиции. Но все эти деньги куда-то исчезали. И ничего не менялось, и инвестиций по факту никто не делал", - сказал Гусак.

Он напомнил, что выполнение инвестиционной программы УЗ никогда не превышало 70%, а в 2019 году оно вообще упало до 50%, что является критически низким уровнем.

"Неудивительно, что у нас поезда сходят с рельсов - потому путь никто не ремонтирует", - считает Гусак.

По его мнению, от очередного повышения тарифов на грузовые перевозки по железной дороге УЗ ничего не выиграет, а наоборот - потеряет еще больше своих клиентов, которые перейдут на более дешевые автомобильные перевозки.

"Деньги от этого очередного повышения тарифов скорее всего пойдут, как вода в песок. Как и деньги от всех предыдущих повышений тарифов", - отметил Гусак.

Эксперт считает, что процесс решения проблем компании нужно начинать с проведения полноценного реформирования УЗ, и только потом переходить к наведению порядка в тарифообразовании на перевозки.

"Не надо ставить телегу впереди лошади. Сначала должна быть определенность с руководством УЗ, проведена в конце концов долгожданная реформа УЗ с организационным и финансовым разделением на соответствующие сегменты - пассажирские перевозки, грузовые перевозки, инфраструктура, четкое выделение непрофильных активов. И только потом можно и нужно вести речь о повышении тарифов", - подытожил Гусак.

Как известно, Мининфраструктуры планирует в два этапа повысить тариф на железнодорожные грузовые перевозки на 30%. При том, что за период с 2010 по 2020 год эти тарифы выросли на 195%, а инвестиционные программы не выполняются.

Ранее член Временной следственной комиссии ВР по проверке состояния "Укрзализныци" Константин Бондарев сообщил, что согласно выводам ВСК, из-за тотальной коррупции и неэффективного менеджмента "Укрзализныця" ежегодно теряет более 10 млрд грн.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян заявил, что власти решить проблему отсутствия профессионального менеджмента в "Укрзализныце" и преодолеть там коррупцию, а не снова вводить повышение тарифов на грузовые перевозки.

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Укрзализныця