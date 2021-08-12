Формирование тарифов на ж/д рынке непрозрачное, нужен независимый регулятор, - эксперты

Сейчас в Украине отсутствует независимый регулятор тарифов естественных монополий, которыми является Ассоциация морских портов Украины, "Укрзализныця", Украэрорух. Это вызывает отсутствие прозрачного формирования тарифов на рынке, что влияет на экономику страны.

Об этом говорится в "Национальной стратегии увеличения прямых иностранных инвестиций в Украину", которую подготовило Агентство США по международному развитию (USAID) и международная компания Ernst & Young по заказу Кабинета министров Украины.

"Тарифы УЗ делятся на классы грузов, несмотря на отсутствие разницы в стоимости; портовый сбор АМПУ, который является одним из самых высоких в регионе и годами не перечислялся по прозрачной методологии. Подобная проблема касается аэропортовых сборов", - говорится в выводах компаний.

Создание Национальной комиссии по вопросам государственного регулирования в сфере транспорта позволит перейти к лучшим практикам формирования тарифов. Это важно как для финансовой стабильности государственных компаний, так и для конкурентоспособности украинской экономики в целом, отмечается в стратегии.

"В настоящее время "Укрзализныця" - монополист в области железнодорожных перевозок. Отсутствие конкуренции снижает эффективность управления железнодорожной инфраструктурой. Таким образом, доля грузовых перевозок железнодорожным транспортом за последние годы уменьшилась с 56-56% в 2009-2015 годах до 46% в 2019 году", - сказано в документе.

По убеждению Ernst & Young, успешная реформа "Укрзализныци" демонополизирует некоторые рынки, к которым частные компании сейчас не имеют доступа. Это откроет дополнительные возможности для привлечения иностранных инвестиций. Также успешная реформа позволит стратегическим инвесторам присоединиться к определенным сегментам "Укрзализныци".