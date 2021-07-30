Повышение тарифов не решит проблемы УЗ, но станет фатальным для ТЭК, - ФРУТЭК

Как сказано в письме, повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки, которое предлагает Министерство инфраструктуры, будет иметь существенное влияние на финансовое состояние предприятий отрасли ТЭК. А они и так осуществляют свою деятельность в условиях низких рыночных цен и нуждаются в финансовой помощи.

К тому же, выводы ГП "Укрпромвнешэкспертиза" свидетельствуют, что повышение тарифов не даст УЗ больше заработать, ведь существует прямая связь между повышением стоимости перевозок, и падением объемов перевозок. То есть, чем более дорогие услуги УЗ, тем меньше клиентов ими пользуется, и наоборот: снижение тарифов приводит к повышению грузопотока и получению дополнительных доходов.

"Повышение тарифов приведет к уменьшению ВВП Украины на 0,2%. При этом возрастут объемы импорта: больше всего пострадают предприятия добывающей и перерабатывающей промышленности. До 10 млн тонн грузов с железной дороги переориентируются на автотранспорт (зерно, минерально-строительные материалы и минудобрения). Это потребует дополнительно до 10 млрд грн дополнительных расходов бюджета - на ремонт и восстановление дорог в течение 4-х лет. Сокращение уровня занятости достигнет 26 тыс. работающих в течение года: больше всего сократится количество работающих в промышленности (-18 тыс. человек). А налоговые поступления в сводный бюджет упадут на 2,2 млрд грн/год ", - подчеркивается в письме.

В то же время, по убеждению ФРУТЕК, в УЗ есть ряд нетарифных возможностей улучшить свое финансовое состояние. Поэтому предприятия отрасли инициируют широкое обсуждение тарифообразования на грузовые перевозки - с привлечением Министерства инфраструктуры (разработчиков проекта акта), министерства экономики, экспертов, представителей АО "Укрзализныця" и представителей бизнеса.