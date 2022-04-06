Повышение тарифов на газ и электроэнергию для населения сейчас не обсуждается, - Минэнерго

Тарифы на газ и электроэнергию для населения в Украине повышаться не будут. Сейчас обсуждается механизм, как это обеспечить.
Об этом министр энергетики Герман Галущенко сказал в интервью РБК-Украина.
"Повышение тарифов на газ и электроэнергию сейчас не обсуждается. Какими механизмами мы будем это обеспечивать - посмотрим. ПСО может быть как один из них. Будем анализировать и принимать решение", - сказал он.
Напомним, срок годовых газовых контрактов, в которых зафиксирована цена газа для населения, истекает 30 апреля 2022 года.
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