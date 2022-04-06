Підвищення тарифів на газ і електроенергію для населення зараз не обговорюється, - Міненерго

Тарифи на газ і електроенергію для населення в Україні підвищуватися не будуть. Зараз обговорюється механізм, як це забезпечити.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

"Підвищення тарифів на газ і електроенергію зараз не обговорюється. Якими механізмами ми будемо це забезпечувати - подивимося. ПСО може бути як один з них. Будемо аналізувати і приймати рішення", - сказав він.

Нагадаємо, термін річних газових контрактів, в яких зафіксована ціна газу для населення, закінчується 30 квітня 2022 року.