Повышение тарифа на передачу электроэнергии оставляет металлургов без рынков сбыта, - эксперт

Повышение тарифа на передачу электроэнергии приведет к падению конкурентоспособности продукции металлургов и потере ими рынков сбыта.

"60% всей электроэнергии, которую потребляет промышленность Украины, - это как раз металлурги. Это (электроэнергия, - ред.) большая составляющая себестоимости нашей продукции. И здесь связь абсолютно прямая. Повышение тарифов - повышение себестоимости - наш товар становится неконкурентоспособным на мировых рынках. А мы экспортируем 80-85%", - рассказал Каленков.

Он подчеркнул: падение конкурентоспособности продукции металлургов приведет к снижению налоговых поступлений от предприятий отрасли в госбюджет, а сами предприятия вынуждены будут сокращать своих работников.

"Любой рост себестоимости приводит к тому, что мы теряем конкурентоспособность, и соответственно меньше продукции будет продано, меньше продукции будет произведено, меньше будет валютных поступлений и поступлений в бюджет. Под вопросом становятся также и рабочие места", - объяснил Каленков.



