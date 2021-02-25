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Підвищення тарифу на передачу електроенергії залишає металургів без ринків збуту, - експерт

Автор: РБК-Україна

Підвищення тарифу на передачу електроенергії призведе до падіння конкурентоспроможності продукції металургів і втрати ними ринків збуту.

Про це заявив президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков в ефірі "Україна 24".

"60% всієї електроенергії, яку споживає промисловість України, - це як раз металурги. Це (електроенергія, - ред.) велика складова собівартості нашої продукції. І тут зв'язок абсолютно пряма. Підвищення тарифів - підвищення собівартості - наш товар стає неконкурентоспроможним на світових ринках. А ми експортуємо 80-85%", - розповів Каленков.

Він підкреслив: падіння конкурентоспроможності продукції металургів призведе до зниження податкових надходжень від підприємств галузі в держбюджет, а самі підприємства змушені будуть скорочувати своїх працівників.

"Будь-яке зростання собівартості призводить до того, що ми втрачаємо конкурентоспроможність, і відповідно менше продукції буде продано, менше продукції буде вироблено, менше буде валютних надходжень і надходжень до бюджету. Під питанням стають також і робочі місця", - пояснив Каленков.

Нагадаємо, раніше генеральний директор УНПА "Укркокс" Анатолій Старовойт заявив, що ініціатива НКРЕКП знову підвищити тариф на передачу електроенергії доб'є промисловість.

Своєю чергою економічний експерт Андрій Новак підкреслював: підвищення тарифу на передачу електроенергії запустить ланцюгову реакцію зростання цін на всі товари і послуги.

Як відомо, НКРЕКП знову пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії з квітня 2021 року. Торік тариф на передачу підвищувався тричі, і виріс в результаті більш ніж удвічі - з 113 грн МВт-год до 312,76 грн за МВт-година.

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Новини України Електроенергіяпромышленностьметаллургия
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