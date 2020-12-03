Повышение тарифа на передачу электроэнергии не решает вопрос с долгами на энергорынке, - нардеп

Фото: линии электропередач (РБК-Украина)

Повышение тарифа на передачу электроэнергии не решает проблему задолженности на энергорынке, правительство имеет другие механизмы, которые нужно задействовать.

Об этом заявила народный депутат Украины, член фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер.

"Если мы будем бесконечно поднимать тариф на передачу, мы будем, как говорится, маскировать проблемы, потому что это же не решает проблему, которая на рынке есть. И мы дойдем до того, что у нас в стране не останется потребителей и не останется промышленности", - сказала Буймистер.

Депутат подчеркнула: правительство должно применить другие механизмы для погашения долгов перед "зелеными" инвесторами, а не перекладывать это бремя на бизнес и население, повышением тарифа на передачу тока. В частности, законодательством предусмотрена возможность предоставления государственных гарантий компании "Укрэнерго" для получения кредитов на погашение такой задолженности.

"Мы очень хотим услышать от правительства "дорожную карту" по выполнению этих рекомендаций, ведь речь идет о выделении дополнительных гарантий для государственных компаний, которые терпят убытки на сегодня на рынке, и речь идет о выпуске ОВГЗ для погашения задолженности перед производителями электроэнергии из альтернативных источников", - пояснила Буймистер.

Она также напомнила, что согласно законодательству в бюджете должны быть заложены средства на оплату 20% электроэнергии, производимой "зеленой" генерацией.

"Причем, на мой взгляд, 20% - это очень такая заниженная цифра, ведь я бы на самом деле говорила на сегодня и о том, что субсидии населению мы не должны компенсировать за счет промышленных потребителей, а должны находить бюджетные механизмы, каким образом компенсировать по сути субсидированные тарифы на электроэнергию для населения", - считает Буймистер.

Напомним, НКРЭКУ планирует в 2021 году утвердить тариф на передачу электроэнергии на уровне 309,8 грн/МВт-час. Таким образом, за 2020 год тариф вырос в два раза, хотя объемы производства в Украине падают: убытки промышленных предприятий уже достигли 70 млрд грн.

Ранее экономист Борис Кушнирук заявил, что повышение тарифа на передачу электроэнергии значительно углубит экономический кризис в Украине приведет к дальнейшему падению производства и ускорит инфляцию.

В свою очередь президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков заявил, что очередное повышение тарифа приведет к дополнительным миллиардным затратам для промышленности, что сделает неконкурентоспособной их продукцию. В итоге предприятия вынуждены будут сократить десятки тысяч сотрудников, чтобы выжить.