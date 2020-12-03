Підвищення тарифу на передачу електроенергії не вирішує питання з боргами на енергоринку, - нардеп

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Підвищення тарифу на передачу електроенергії не вирішує проблему заборгованості на енергоринку, уряд має інші механізми, які потрібно задіяти.

Про це заявила народний депутат України, член фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер.

"Якщо ми будемо безкінечно піднімати тариф на передачу, ми будемо, як то кажуть, маскувати проблеми, тому що це ж не вирішує проблему, яка на ринку є. І ми дійдемо до того, що в нас в країні не залишиться споживачів і не залишиться промисловості", - сказала Буймістер.

Депутат наголосила: уряд має застосувати інші механізми для погашення боргів перед "зеленими" інвесторами, а не перекладати цей тягар на бізнес та населення, підвищенням тарифу на передачу струму. Зокрема, законодавством передбачено можливість надання державних гарантій компанії "Укренерго" для отримання кредитів на погашення такої заборгованості.

"Ми дуже хочемо почути від уряду дорожню карту щодо виконання цих рекомендацій, адже мова йде про виділення додаткових гарантій для державних компаній, які зазнають збитків на сьогодні на ринку, і мова йде про випуск ОВДП для погашення заборгованості перед виробниками електроенергії з альтернативних джерел", - пояснила Буймістер.

Вона також нагадала, що відповідно до законодавства в бюджеті мають бути закладені кошти на оплату 20% електроенергії, виробленої "зеленою" генерацією.

"Причому, на мій погляд, 20% - це дуже така занижена цифра, адже я б насправді говорила на сьогодні й про те, що субсидії населенню ми не повинні компенсувати коштом промислових споживачів, а повинні знаходити бюджетні механізми, яким чином компенсувати по суті субсидовані тарифи на електроенергію для населення", - вважає Буймістер.

Нагадаємо, НКРЕКП планує у 2021 році затвердити тариф на передачу електроенергії на рівні 309,8 грн/МВт-год. Таким чином, за 2020 рік тариф зріс удвічі, хоча обсяги виробництва в Україні падають: збитки промислових підприємств уже сягнули 70 млрд грн.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні, призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

Своєю чергою президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що чергове підвищення тарифу призведе до додаткових мільярдних витрат для промисловості, що зробить неконкурентоспроможною їх продукцію. У підсумку підприємства змушені будуть скоротити десятки тисяч працівників, щоб вижити.