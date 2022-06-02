Повышение ставки спасет страну от гиперинфляции, но "ударит" по Минфину, - эксперты

Повышение Нацбанком учетной ставки до 25% спасет Украину от вхождения в инфляционную спираль и, как следствие, от геперинфляции.

"Реальная инфляция сегодня больше 26%. Но это с учетом административно регулируемых цен (энергоресурсы, услуги). Если убрать регулирование, то инфляция будет на уровне 40-45%. То, что сейчас сделал Нацбанк - это вынужденный шаг и констатация факта (высоких инфляционных рисков, - ред.). Я надеюсь что шоковая терапия позволить стабилизировать ситуацию и подтолкнет правительство и Нацбанк к совместным действиям как по обеспечению экономического развития, так и по насыщению рынка продукцией критического потребления", - заявил Уманский.

Он отметил, что ситуация находится на грани инфляционной спирали, и сейчас, в условиях войны, критически важно обеспечить экономическую безопасность бизнеса и покупательную способность населения, которое теряет работу.

"Тут вызов для правительства колоссальный. Но пока, к сожалению, нет ответов на эти вызовы. Правительство реагирует уже на состоявшийся факт (к примеру ситуация с топливом, - ред.), а работы по прогнозированию ситуации по товарам критического потребления, касаемого того, где может возникнуть дефицит и как обеспечить его покрытие не видно. Когда инфляция уходит выше 20% риск выхода в гиперинфляцию огромный", - заявил Уманский.

"Сейчас НБУ многие будут критиковать, и я бы присоединился к их числу, если бы не риск гиперинфляции, с которым можно бороться пока она не началось", - отметил экс-министр финансов.

По мнению главы аналитического департамента ИК Concorde Capital Александра Паращего, резкое повышение учетной ставки с 10 до 25% нанесет серьезный удар по Министерству финансов.

"Для Минфина и реального сектора - это большой удар. По-моему, слишком сильный, чтобы спокойно такое действие воспринимать", - сказал эксперт.

Он отметил, что из-за роста учетной ставки существенно вырастут ставки по кредитам и ОВГЗ.

"Ставки по кредитам и ОВГЗ теперь улетят в космос, - заявил Паращий. - Сейчас Минфин размещает ОВГЗ под 10-11%, а после увеличения учетной ставки размещение может подорожать вдвое".

Паращий считает, что на депозитах решение НБУ не отразится.

"Похоже, они (НБУ, - ред.) ставит цель обеспечить курсовую стабильность, снизить давление на золотовалютные резервы. Но получится ли это - непонятно. Как мы видим, ставки по депозитам с начала активных боевых действий снизились, и причина здесь ясна - банкам те депозиты не нужны, потому что некого кредитовать. Соответственно, не факт, что это решение сильно изменит ситуацию с депозитами. А вот что это точно изменит - это увеличит доходы банков, причем на ровном месте", - отметил эксперт.