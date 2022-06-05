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Как повышение ставки НБУ до 25% повлияет на валютный рынок: прогноз НБУ

Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ожидает, что правительство повысит доходность по гривневым ОВГЗ, реагируя на повышение учетной ставки НБУ до 25%. Это будет давать больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя главы НБУ Сергея Николайчука, которого цитирует пресс-служба НБУ.

Как отметил Николайчук, повышение ставок по ОВГЗ сделает их привлекательными для населения, поскольку вложения станут реальным инструментом для защиты гражданами своих сбережений от инфляции. На повышение учетной ставки и доходности по ОВГЗ отреагируют и банковские депозиты.

"Мы видим большой потенциал для повышения доходности по ОВГЗ. Это сделает ценные бумаги правительства гораздо более привлекательными как для банков, так и для бизнеса и населения. По депозитам этот процесс будет постепеннее и займет несколько месяцев, но ставки должны повыситься. Мы прекрасно понимаем, что конкуренция между банками за ресурс будет подталкивать депозитные ставки к повышению", - сказал он.

Он пояснил, что в конечном итоге повышение привлекательности гривневых сбережений снизит давление на валютный рынок, поскольку граждане будут иметь выгодную альтернативу конвертации средств в иностранную валюту и в результате спрос на нее снизится.

Переориентация же граждан на сбережения и сохранение возможности НБУ удерживать курсовую стабильность позволит центробанку контролировать темпы роста цен, отметил замглавы НБУ.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 3 июня 2022 года.

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Национальный банк Украины