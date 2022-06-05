Як підвищення ставки НБУ до 25% вплине на валютний ринок: прогноз НБУ

Як зазначив Ніколайчук, підвищення ставок за ОВДП зробить їх привабливими для населення, адже вкладення стануть реальним інструментом для захисту громадянами власних заощаджень від інфляції. На підвищення облікової ставки та дохідності за ОВДП відреагують і банківські депозити.

"Ми бачимо великий потенціал для підвищення дохідності за ОВДП. Це зробить цінні папери уряду набагато привабливішими як для банків, так і для бізнесу та населення. За депозитами цей процес буде поступовішим та займе кілька місяців, але ставки мають підвищитися. Ми чудово розуміємо, що конкуренція між банками за ресурс підштовхуватиме депозитні ставки до підвищення", - сказав він.

Він пояснив, що зрештою підвищення привабливості гривневих заощаджень знизить тиск на валютний ринок, адже громадяни матимуть вигідну альтернативу конвертації наявних коштів в іноземну валюту і в результаті попит на неї знизиться.

Переорієнтація ж громадян на заощадження та збереження можливості НБУ утримувати курсову стабільність дасть змогу центробанку контролювати темпи зростання цін, зазначив заступник голови НБУ.