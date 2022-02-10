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Повышение ренты на украинский газ в интересах России, - нардеп

Автор: Наталия Гурковская

Увеличение ренты на добычу украинского газа приведет к снижению собственной добычи и вернет Украину в зависимость от России и "Газпрома".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата от партии "Европейская солидарность" Алексея Гончаренко в Facebook.

"Такому проекту закона (о кратном повышении налога на добычу газа в Украине, - прим.) в Кремле и "Газпроме" аплодируют стоя! Поднять в 4 раза налог на добычу украинского газа - это выгнать все иностранные компании из Украины и остановить любое бурение и поиск газа на нашей территории", - написал он.

Гончаренко отмечает, что снижение собственной добычи газа неизбежно приведет к возврату в газовую зависимость от России.

"А там не за горами те же визиты в Москву с протянутой рукой. А все мы знаем, чем заканчиваются газовые договоренности с Россией - Харьковскими соглашениями, базами в Крыму и аннексией", - подчеркнул депутат.

Напомним, 9 февраля в Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

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