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Повышение ренты на газ вернет Украину на газовую "иглу" России, - нардеп

Новина українською →
Киев, Суббота 12 февраля 2022 10:27
Повышение ренты на газ вернет Украину на газовую "иглу" России, - нардеп Фото: Валентин Наливайченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Намерение правительства повысить в 4 раза налоги на добычу украинского газа имеет целью вернуть Украину в полную зависимость от российского природного газа.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко в Facebook.

"Власть делает все для того, чтобы вернуть Украину на газовую иглу Кремля. Для этого агенты российского влияния в украинском правительстве и в парламенте хотят в 4 раза (!) повысить налоги на добычу украинского газа. Чтобы ни одна иностранная и отечественная компании не вкладывали средства в разработку украинских месторождений и поиск новых залежей газа", - заявил нардеп.

По его словам, это - кремлевский план, который реализуют в Украине пророссийские силы во власти.

"Уничтожение собственной добычи украинского газа - подарок Путину, который давно стремится вернуть Украину в зависимость от российского газа", - убежден нардеп.

Он отметил, что решение о повышении налогов - удар по энергетической независимости Украины.

"Подобные инициативы агентов российского влияния по снижению собственного добытую газа должны получить политическую и правовую оценку. Призываю все проукраинские и прозападные силы не допустить реализации преступного плана возвращения Украины на газовую иглу Кремля", - подчеркнул экс-глава СБУ.

Напомним, 9 февраля в Раде депутат "Слуги народа" Даниил Гетманцев зарегистрировал законопроект, которым предлагается увеличить ренту на добычу газа до рекордных за всю историю страны 69%.

В Ассоциации газодобытчиков предупредили о риске остановки добычи газа из-за резкого повышения налогов.

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Газ Наливайченко
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