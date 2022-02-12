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Підвищення ренти на газ поверне Україну на газову "голку" Росії, - нардеп

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Київ, Субота 12 лютого 2022 10:27
Підвищення ренти на газ поверне Україну на газову "голку" Росії, - нардеп Фото: Валентин Наливайченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Намір уряду підвищити в 4 рази податки на видобуток українського газу має на меті повернути Україну в повну залежність вір російського природного газу.

Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко у Facebook.

"Влада робить все для того, щоб повернути Україну на газову голку Кремля. Для цього агенти російського впливу в українському уряді і в парламенті хочуть в 4 рази (!) підвищити податки на видобуток українського газу. Щоб жодна іноземна й вітчизняна компанії не вкладали кошти в розробку українських родовищ і пошук нових покладів газу", - заявив нардеп.

За його словами, це - кремлівський план, який реалізують в Україні проросійські сили у владі.

"Знищення власного видобутку українського газу - подарунок Путіну, який давно прагне повернути Україну в залежність від російського газу", - переконаний нардеп.

Він зазначив, що рішення про підвищення податків - удар по енергетичній незалежності України.

"Подібні ініціативи агентів російського впливу щодо зниження власного видобуту газу повинні отримати політичну і правову оцінку. Закликаю всі проукраїнські і прозахідні сили не допустити реалізації злочинного плану повернення України на газову голку Кремля", - наголосив екс-глава СБУ.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев зареєстрував законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

В Асоціації газовидобувників попередили про ризик зупинки видобутку газу через різке підвищення податків.

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Газ Наливайченко
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