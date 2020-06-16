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Повышение ренты на добычу руды несвоевременно, - эксперт

Новости » Промышленность     16.06.2020 - 18:16
Повышение ренты на добычу руды несвоевременно, - эксперт
Фото: добыча руды (из открытых источников)

По словам эксперта, это приведет к повышению себестоимости продукции металлургов и сделает их неконкурентными на мировых рынках

Повышение ренты на добычу руды, предусмотренное изменениями в Налоговый кодекс, в условиях кризиса является несвоевременным, ее необходимо отложить.

Об этом заявил управляющий партнер киевского офиса "Бейкер Макензи" Сергей Пионтковский.

"Увеличение рентной платы на добычу руды сейчас является несвоевременным, поскольку мы пониманием, что в ситуации пандемии мировой многие правительства поддерживают свой национальный бизнес, национальных производителей, многие предоставляют налоговые льготы, налоговые каникулы. А в нашем случае получается налоги наоборот увеличиваются. Т.е. я могу сказать, что решение правительства увеличить рентную плату точно является несвоевременным и выбрано оно в неудачное для этого время", - сказал Пионтковский.

По его словам, это приведет к повышению себестоимости продукции металлургов и сделает их неконкурентными на мировых рынках. А Украина вследствие этого недополучит валютную выручку, что негативно повлияет на ситуацию на валютном рынке в стране.

Пионтковский считает, что правительство должно выйти с инициативой изменения этой нормы закона или ее отсрочки, чтобы поддержать отечественного производителя в нынешних кризисных условиях.

"Правительство имеет право законодательной инициативы, и, поскольку, этот вопрос касается бюджета, налогов, финансов государственных, то было бы очень логично, если бы с этой инициативой выступило правительство Украины", - сказал Пионтковский.

Напомним, ранее Федерация работодателей Украины в обращении к президенту Владимиру Зеленскому подчеркивала, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс ударит по украинским металлургам и приведет к потере ими конкурентоспособности на мировых рынках.

С призывом отменить норму о повышении ренты на добычу руды или отложить ее введение в действие на год выступили компания ArcelorMittal, "Ингулецкий горно-обогатительный комбинат", "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича", "Запорожский железорудный комбинат".

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины промышленностьрента на добычу
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