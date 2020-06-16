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Підвищення ренти на видобуток руди несвоєчасне, - експерт

Новини » Промисловість     16.06.2020 - 18:16
Підвищення ренти на видобуток руди несвоєчасне, - експерт
Фото: видобуток руди (з відкритих джерел)

За словами експерта, це призведе до підвищення собівартості продукції металургів і зробить їх неконкурентними на світових ринках

Підвищення ренти на видобуток руди, передбачене змінами до Податкового кодексу, в умовах кризи є несвоєчасним, її необхідно відкласти.

Про це заявив керуючий партнер київського офісу "Бейкер Макензі" Сергій Піонтковський.

"Збільшення рентної плати на видобуток руди зараз є несвоєчасним, оскільки ми розуміємо, що в ситуації світової пандемії багато урядів підтримують свій національний бізнес, національних виробників, багато надають податкові пільги, податкові канікули. А в нашому випадку виходить податки навпаки збільшуються. Тобто я можу сказати, що рішення уряду збільшити рентну плату точно є несвоєчасним і обране воно у невдалий для цього час", - сказав Піонтковський.

За його словами, це призведе до підвищення собівартості продукції металургів і зробить їх неконкурентними на світових ринках. А Україна внаслідок цього недоотримає валютну виручку, що негативно вплине на ситуацію на валютному ринку в країні.

Піонтковський вважає, що уряд повинен вийти з ініціативою зміни цієї норми закону або її відстрочки, щоб підтримати вітчизняного виробника у нинішніх кризових умовах.

"Уряд має право законодавчої ініціативи, і, оскільки, це питання стосується бюджету, податків, фінансів державних, то було б дуже логічно, якби з цією ініціативою виступив уряд України", - сказав Піонтковський.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України у зверненні до президента Володимира Зеленського підкреслювала, що закон про внесення змін у Податковий кодекс вдарить по українським металургам і призведе до втрати ними конкурентоспроможності на світових ринках.

З закликом скасувати норму про підвищення ренти на видобуток руди чи відкласти її введення в дію на рік виступили компанія ArcelorMittal, "Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат", "Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча", "Запорізький залізорудний комбінат".

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України промышленностьрента на добычу
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