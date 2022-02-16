Повышение ренты на добычу газа может привести к остановке инвестиций в отрасль, - EBA

Украине следует ожидать сокращения объемов добычи газа и дефицита газа собственной добычи в случае принятия законов о новых повышенных ставках ренты за добычу газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейской бизнес-ассоциации.

"Вероятно, в случае принятия новых повышенных ставок ренты следует ожидать очередного сокращения объемов добычи газа и, соответственно, дефицита газа собственной добычи, потребление которой ежегодно только растет, что будет требовать от правительства поиска новых путей для импорта газа", - говорится в заявлении ассоциации

В бизнес-ассоциации отметили, что начиная с 2010 года налог на пользование природными ресурсами по добыче газа менялся шесть раз.

"Да, предложенное увеличение ставок приведет к увеличению максимальной кумулятивной доли налогов в цене до 75% для неглубоких скважин и до 64% ​​для глубоких скважин, что, по мнению газодобывающих компаний, приведет к полной остановке инвестиций в отрасль, а дефицит оборотного капитала приведет к снижению капитальных затрат, - отмечает ассоциация.

В результате этого, добавляют там, Украина будет вынуждена снова импортировать "минимум 3 млрд м3 газа" в течение трех лет, что обойдется по текущим ценам почти в 100 млрд грн и превысит любые краткосрочные фискальные выгоды от повышения ставок.

"Совершенно очевидно, что экономически выгоднее стимулировать развитие собственной добычи газа, чем отбирать инвестиционный ресурс для бюджета и закупать импортный газ, усиливая позиции страны-агрессора. Ведь ни для кого не секрет, что львиная доля импорта из ЕС, по сути, является реэкспортом российского газа", - заявили в ЕВА.

Ассоциация добавила, что не поддерживает эти законопроекты и призвала нардепов не голосовать за них.