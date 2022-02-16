Підвищення ренти на видобуток газу може спричинити зупинку інвестицій в галузь, - EBA

Україні варто очікувати скорочення обсягів видобутку газу та дефіциту газу власного видобутку у разі ухвалення законів про нові підвищені ставки ренти за видобування газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Європейської бізнес- асоціації.

"Імовірно, у разі ухвалення нових підвищених ставок ренти, слід очікувати чергового скорочення обсягів видобутку газу і, відповідно, дефіциту газу власного видобутку, споживання якого щороку тільки зростає, що буде вимагати від Уряду пошуку нових шляхів для імпорту газу", - йдеться в заяві асоціації.

В бізнес-асоціації зазначили, що починаючи з 2010 року податок на користування природними ресурсами щодо видобутку газу змінювався шість разів.

"Так, запропоноване збільшення ставок призведе до збільшення максимальної кумулятивної частки податків у ціні до 75% для неглибоких свердловин та до 64% для глибоких свердловин, що, на думку газовидобувних компаній, призведе до повної зупинки інвестицій у галузь, а дефіцит оборотного капіталу спричинить зниження капітальних витрат, - наголошує асоціація.

У результаті цього, додають там, Україна буде змушена знову імпортувати "мінімум 3 млрд м3 газу" протягом трьох років, що обійдеться за поточними цінами майже в 100 млрд грн та перевищить будь-які короткострокові фіскальні вигоди від підвищення ставок.

"Цілком очевидно, що економічно вигідніше стимулювати розвиток власного видобутку газу, ніж відбирати інвестиційний ресурс для бюджету та закуповувати імпортний газ, посилюючи позиції країни-агресора. Адже ні для кого не секрет, що левова частка імпорту з ЄС, по суті, є реекспортом російського газу", - заявили в ЕВА.

Асоціація додала, що не підтримує ці законопроекти, та закликала нардепів не голосувати за них.