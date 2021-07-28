Повышение НБУ учетной ставки не даст инфляции выйти из-под контроля, - экономист

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в колонке для "НВ" преподавателя Эдинбургской бизнес-школы Ивана Компана.

«Сам факт ужесточения монетарной политики Национальным банком и заявленная готовность идти этим путем и дальше является публичным признанием того, что проблема существует, с ней нужно бороться и регулятор готов принимать меры», - отметил эксперт.

По его мнению, Украина не может позволить себе игнорировать колебания уровня инфляции, как США или Япония.

«Мы - развивающийся рынок, маленький, слабенький, который полностью зависит от того, что происходит в мире. А весь развивающийся мир поднимает процентные ставки, не раздумывая и не сомневаясь, более того, еженедельно процесс набирает обороты, ведь все боятся упустить момент, когда инфляция выйдет из-под контроля», - подчеркнул Компан.

В JPMorgan ожидают, что 18 крупнейших развивающихся рынков проведут 73 стандартных повышений ставки, по 0,25%, в течение следующих двенадцати месяцев, и более чем 100 повышений в течение следующих двух лет. Данный прогноз уже сбывается: Бразилия, Россия и Украина в этом году поднимали ставку трижды, а, например, Мексика, Чехия и Венгрия по разу и планируют еще.

Между тем, в Турции под давлением президента планируется снижение ставки на один процент, при том, что инфляция в июне составила 17,5%. По словам Компана, у турецкого руководства есть шанс стать примером того, как важно не допустить потери центральным банком независимости от верховной власти.

«Конечно, хочется верить, что президент Турции лучше знает, как облагодетельствовать собственный народ, но, честно говоря, как-то не очень хочется жить в экономике, где инфляция приближается к 20%. Кстати, нынешняя процентная ставка в Турции находится на уровне 19%, выше нет ни в одной стране в мире с более или менее значимым размером экономики», - отметил эксперт.