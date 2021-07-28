Підвищення НБУ облікової ставки не дасть інфляції вийти з-під контролю, - економіст

Про це пише РБК-Україна з посиланням на допис у колонці для "НВ" викладача Единбурзької бізнес-школи Івана Компана.

"Сам факт посилення монетарної політики Національним банком і заявлена готовність йти цим шляхом і далі є публічним визнанням того, що проблема існує, з нею потрібно боротися і регулятор готовий вживати заходів", - зазначив експерт.

На його думку, Україна не може дозволити собі ігнорувати коливання рівня інфляції, як США або Японія.

"Ми - ринок, що розвивається, маленький, слабенький, який повністю залежить від того, що відбувається в світі. А весь світ, що розвивається, піднімає процентні ставки, не роздумуючи і не сумніваючись, ба більше, щотижня процес набирає обертів, адже всі бояться проґавити момент, коли інфляція вийде з-під контролю", - наголосив Компан.

В JPMorgan очікують, що 18 найбільших ринків, що розвиваються, проведуть 73 стандартних підвищення ставки, по 0,25%, протягом наступних дванадцяти місяців, і більш ніж 100 підвищень протягом наступних двох років. Даний прогноз вже збувається: Бразилія, Росія й Україна цьогоріч піднімали ставку тричі, а, наприклад, Мексика, Чехія й Угорщина по разу і планують ще.

Тим часом, у Туреччині під тиском президента планується зниження ставки на один відсоток, при тому, що інфляція в червні становила 17,5%. За словами Компана, у турецького керівництва є шанс стати прикладом того, як важливо не допустити втрати центральним банком незалежності від верховної влади.

"Звісно, хочеться вірити, що президент Туреччини краще знає, як облагодіяти власний народ, але, чесно кажучи, якось не дуже хочеться жити в економіці, де інфляція наближається до 20%. До речі, нинішня процентна ставка в Туреччині перебуває на рівні 19%, вище немає в жодній країні в світі з більш-менш значущим розміром економіки", - наголосив експерт.