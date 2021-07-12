Повышение налогов и реформа корпоративного управления: что СН рассмотрит на фракции

Парламентская фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание. Оно состоится вечером.

"Про заседание фракции, которое состоится сегодня вечером. На повестке дня законопроекты: о регулировании обращения каннабиса в медицинских целях, о повышении необлагаемой налогом суммы при заказах из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро, о стимулировании развития электротранспорта", - рассказала депутат.

Нардеп отметила, что СН рассмотрит и вызвавший много споров законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений.

"Плюс обсудим важный для меня законопроект о реформе корпоративного управления госпредприятиями", - добавила Гришина.