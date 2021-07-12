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Повышение налогов и реформа корпоративного управления: что СН рассмотрит на фракции

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Украина, Понедельник 12 июля 2021 10:56
Повышение налогов и реформа корпоративного управления: что СН рассмотрит на фракции Фото: СН сегодня вечером соберется на заседание фракции (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Парламентская фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание. Оно состоится вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от фракции СН Юлии Гришиной.

"Про заседание фракции, которое состоится сегодня вечером. На повестке дня законопроекты: о регулировании обращения каннабиса в медицинских целях, о повышении необлагаемой налогом суммы при заказах из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро, о стимулировании развития электротранспорта", - рассказала депутат.

Нардеп отметила, что СН рассмотрит и вызвавший много споров законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений.

"Плюс обсудим важный для меня законопроект о реформе корпоративного управления госпредприятиями", - добавила Гришина.

Напомним, Верховная рада на этой неделе соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Парламентарии рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионных штрафах за контрабанду и об электронных админуслугах.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе стало известно, что СН соберется на заседание фракции перед пленарными заседаниями.

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фракция Слуга народа Верховная рада
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