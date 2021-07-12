Повышение налогов и реформа корпоративного управления: что СН рассмотрит на фракции
Парламентская фракция "Слуга народа" сегодня соберется на заседание. Оно состоится вечером.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от фракции СН Юлии Гришиной.
"Про заседание фракции, которое состоится сегодня вечером. На повестке дня законопроекты: о регулировании обращения каннабиса в медицинских целях, о повышении необлагаемой налогом суммы при заказах из зарубежных интернет-магазинов со 100 до 150 евро, о стимулировании развития электротранспорта", - рассказала депутат.
Нардеп отметила, что СН рассмотрит и вызвавший много споров законопроект №5600 о сбалансированности бюджетных поступлений.
"Плюс обсудим важный для меня законопроект о реформе корпоративного управления госпредприятиями", - добавила Гришина.
Напомним, Верховная рада на этой неделе соберется на два внеочередных заседания - во вторник и четверг. Парламентарии рассмотрят законы о легализации медицинского каннабиса, миллионных штрафах за контрабанду и об электронных админуслугах.
Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе стало известно, что СН соберется на заседание фракции перед пленарными заседаниями.