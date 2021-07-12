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Підвищення податків і реформа корпоративного управління: що СН розгляне на фракції

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Україна, Понеділок 12 липня 2021 10:56
Підвищення податків і реформа корпоративного управління: що СН розгляне на фракції Фото: СН сьогодні ввечері збереться на засідання фракції (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Парламентська фракція "Слуга народу" сьогодні збереться на засідання. Воно відбудеться ввечері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від фракції СН Юлії Гришиної.

"Про засідання фракції, яке відбудеться сьогодні ввечері. На порядку денному законопроекти: про регулювання обігу канабісу в медичних цілях, про підвищення неоподатковуваної податком суми при замовленнях із зарубіжних інтернет-магазинів з 100 до 150 євро, про стимулювання розвитку електротранспорту", - розповіла депутат.

Нардеп зазначила, що СН розгляне і суперечливий законопроект №5600 про збалансованість бюджетних надходжень.

"Плюс обговоримо важливий для мене законопроект про реформу корпоративного управління держпідприємствами", - додала Гришина.

Нагадаємо, Верховна рада на цьому тижні збереться на два позачергових засідання - у вівторок і четвер. Парламентарії розглянуть закони про легалізацію медичного канабісу, мільйонні штрафи за контрабанду і про електронні адмінпослуги.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня стало відомо, що СН збереться на засідання фракції перед пленарними засіданнями.

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фракция Слуга народа Верховна рада
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