"Мы должны слышать все ассоциации. По крайней мере, на базе комитета всегда все профильные бизнес-ассоциации были услышаны. В первую очередь мы понимаем, что налоги должны иметь не только собирательную функцию. Они должны стимулировать бизнес развиваться, вкладывать деньги и создавать новые рабочие места", - сказал Устенко.

Он подчеркнул: бизнес платит налоги, а государство должно быть заинтересовано в том, чтобы бизнес стабильно функционировал и развивался.

"Для нас важно, чтобы бизнес имел возможность комфортно работать и рассматривал Украину как страну, в которой есть гораздо больший потенциал, чем в любой другой европейской стране", - отметил Устенко.

По его мнению, поданный правительством законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (5600) будет доработан с учетом замечаний бизнес-ассоциаций, а также не исключил возможность перенесения даты вступления его в силу с 1 июля текущего года на 1 января 2022 года.

"Возможно, будет внесено не с 1 июля, возможно, это будет со следующего года, как должно быть. Но это только предварительный текст, и он явно еще очень сильно будет корректироваться ко второму чтению или к первому", - рассказал Устенко.