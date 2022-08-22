Повышение налога на импорт негативно повлияет на экономику и ускорит инфляцию, - эксперт

"Повышение налогов на импортные товары, в том числе для ВСУ и обороны, может существенно повысить расходы бюджета, которые, скорее всего, будет финансировать НБУ через дополнительную эмиссию. Это будет давить и на цены, и на курс. Кроме того, это приведет к повышению цен на топливо - оно сейчас почти все импортное. Это будет стимулировать быстрый рост цен через транспортную составляющую", - объясняет эксперт.

Кроме того, по его словам, "импортный налог" ускорит инфляцию. А поскольку в украинском экспортном производстве и в целом в экономике большая импортная составляющая, многие национальные производители будут терять конкурентоспособность из-за роста расходов, связанного с подорожанием импорта.

Чтобы решить эту дилемму, идеально было бы способствовать критическому импорту, но ограничить импорт товаров, не критичных для правительства, населения и бизнеса - в первую очередь, это товары группы luxury, то есть предметы роскоши, подчеркнул эксперт.

В то же время он подчеркнул: такая выборочная система налогообложения требует от власти четких и прозрачных механизмов, в том числе - и в борьбе с коррупцией на таможне.

"Нужно научиться обходиться без предметов роскоши, когда страна в состоянии войны. Власть должна четко определить, что входит в эту группу, и контролировать импорт этих товаров. К сожалению, некачественная система государственного управления, в частности неэффективная налоговая система и коррупция, делают невозможными эффективное взимание пошлины с некритического импорта, оставляя критический импорт необлагаемым", - отметил Петрик.

Ранее против введения налога на импорт выступило Министерство экономики: там заявили, что введение нового налога ускорит рост цен в Украине, и приведет к падению объемов производства.

Также инициативу раскритиковали в Европейской Бизнес Ассоциации: там подчеркнули, что он может привести к росту стоимости товаров и услуг, а также появлению новых коррупционных схем.

Кроме того, инициатива является дискриминационной в отношении товаров и услуг из стран, которые предоставили украинским товарам режим наибольшего благоприятствования и отменили пошлины.