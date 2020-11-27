Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен отложили на конец 2021 года

Кабинет министров отложил повышение минимальной зарплаты до 6500 гривен с 1 июля на 1 декабря 2021 года. Соответствующая норма заложена в проекте государственного бюджета ко второму чтению

Текст документа обнародован на сайте Верховной рады.

Согласно документу, в проекте бюджета учтено установление размера минимальной заработной платы с 1 января 2021 года - в размере 6 000 гривен, с 1 декабря 2021 года - 6 500 гривен с соответствующим пересмотром расходов на оплату труда работников бюджетной сферы.

Напомним, сейчас минимальная зарплата составляет 5000 гривен. В проекте государственного бюджета на 2021 год, который Кабин подал в Раду в сентябре, планировалось, что уровень вырастет до 6 000 гривен с 1 января 2021 года и до 6 500 гривен с 1 июля 2021 года.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 26 ноября согласовал доработанный проект государственного бюджета на следующий год.

Доработанный ко второму чтению проект закона об государственный бюджет на 2021 год поступил на рассмотрение Верховной рады.