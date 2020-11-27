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Підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тисяч гривень відклали на кінець 2021 року

Автор: Олександр Білоус

До мінімальної зарплати прив’язані зарплати бюджетників та податки бізнесу

Кабінет міністрів відклав підвищення мінімальної зарплати до 6500 гривень з 1 липня на 1 грудня 2021 року. Відповідна норма закладена у проекті державного бюджету до другого читання

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Текст документу оприлюднено на сайті Верховної ради.

Згідно з документом, у проекті бюджету враховано встановлення розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2021 року – у розмірі 6 000 гривень, з 1 грудня 2021 року - 6 500 гривень з відповідним переглядом видатків на оплату праці працівників бюджетної сфери.

Нагадаємо, зараз мінімальна зарплата становить 5000 гривень. У проекті державного бюджету на 2021 рік, який Кабін подав до Ради у вересні, планувалося, що рівень зросте на до 6 000 гривень з 1 січня 2021 року та до 6 500 гривень з 1 липня 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 26 листопада погодив доопрацьований проект державного бюджету на наступний рік.

Доопрацьований до другого читання проект закону про державний бюджет на 2021 рік надійшов на розгляд Верховної ради.

Прогноз погоди
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