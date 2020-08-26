Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч нужно еще обсуждать, - Гетьманцев

Минимальную зарплату анонсировали поднять в следующем году до шести, а потом до шести с половиной тысяч. Этот эффект для экономики в любом случае будет ощутимым.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Разогрев зарплат: к чему приведет повышение минималки в Украине".

Глава Комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетьманцев в комментарии изданию рассказал, что повышение до 5 тысяч минимальной зарплаты не будет иметь какого-либо негативного влияния ни на экономику, ни на инфляцию.

"Это взвешенное решение. Если говорить о повышении к 6,5 тысячи в следующем году - это нужно еще дискутировать", - сказал он.

Напомним, вчера Верховная рада одобрила текст законопроекта №3963 о повышении минимальной зарплаты в Украине.

Ранее Зеленский подтвердил, что минимальная зарплата вырастет с 1 января 2021 года до 6000 гривен, а с 1 июля 2021 года минимальная зарплата повысится до 6500 гривен.

Отметим, минимальную зарплату в Украине повысят в три этапа до 6,5 тысяч гривен.