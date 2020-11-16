Повышение адвалора принесет до 3,5 млрд грн и поддержит локальный рынок табака, - анализ

Фото: продажа сигарет (РБК-Украина)

Предлагаемое повышение адвалорного акциза на сигареты соответствует европейским нормам, принципам равной конкуренции и социальной справедливости.

Об этом говорится в статье на "Левом береге".

По данным издания, адвалорная ставка - это переменная часть акциза, которая зависит от стоимости продукции: чем дороже сигареты, тем больший налог с них выплачивается.

С 2013 года в Украине адвалор составляет 12% и применяется к сигаретам дороже 51 грн. Законопроект №3044а-1 предлагает повысить ставку до 16%.

Экономический эффект авторы документа оценивают в 3,5 млрд грн в год.

В странах ЕС размер адвалора варьируется и может достигать как 50-51% в Италии, так и 1% в Швеции. Предлагаемый акциз на уровне 16% не противоречит европейскому подходу.

По оценкам Всемирного банка, в Украине 7,2 млн курильщиков, из них около 3 млн - потребители дешевых сигарет.

"Для этой категории любое подорожание сигарет - ощутимый удар по семейному бюджету. А вот для потребителей сигарет премиум-класса, вряд ли подорожание на несколько гривен будет ощутимо...С точки зрения социальной справедливости, повышение адвалорной ставки выглядит более чем приемлемо", - пишет LB.

Повышение адвалорной ставки приведет к удорожанию сигарет премиум-класса, но не скажется на стоимости дешевой продукции.

Международные табачные корпорации, которые критикуют увеличение адвалора, утверждают, что это спровоцирует отток потребителей в более дешевый сегмент.

"Но не стоит забывать, что производители сигарет премиум-класса - а это международные табачные концерны - имеют в своем портфеле и сигареты более дешевого сегмента, которые не подпадают под действие адвалора", - говорится в публикации.

Кроме того, утверждение, что удорожание дорогих сигарет увеличит число курильщиков, также не находит подтверждения. Как показывает практика, в большинстве случаев курить начинают с дорогих сигарет, поскольку качество дешевых слишком низкое, чтобы понравиться потребителю. В этом контексте повышение адвалора может, напротив, повлечь снижение числа новых курильщиков.

Напомним, в 2010-2013 годах адвалор находился на уровне 25%. Однако в 2013 ставку резко снизили до 12%.

На протяжении последних 7 лет было несколько попыток повысить адвалорную ставку, но каждый раз повышение блокировалось.