Повторный аукцион по приватизации ОГХК назначат на октябрь, - Пидласа

Как известно, 31 августа должен был состояться аукцион по продаже ОГХК, но Фонд госимущества его отменил.

"На аукцион успели подать заявки 3 инвестора. Один из претендентов связан с бывшим арендатором двух титановых комбинатов, которые сейчас объединены в одну ОГХК. Еще один из претендентов - неизвестное украинское ООО, за которым не стоит ни один системный инвестор", - объясняет Пидласа.

По ее словам, двое из трех заявителей даже не удосужились подать полный пакет документов, а один не сделал обязательный взнос для участия в аукционе. Поэтому оба были дисквалифицированы.

"В этой ситуации сработала норма, которую продвигала "Слуга народа" - во время карантина нельзя выкупить предприятие по стартовой цене. И один допущенный к аукциону заявитель означает отмену торгов", - сообщила депутат.

Пидласа рассказала, что Фонд госимущества вел переговоры с двумя десятками потенциальных инвесторов, 18 из них подписали договор о неразглашении и активно изучали информацию о предприятии. Но им не хватило отведенных законом 2 месяцев перед аукционом, чтобы детально изучить все данные о ОГХК и принять решение об участии в аукционе.

"Надо было изучить более 10 тыс. страниц документов, согласовать решение с наблюдательными советами и акционерами, а это кропотливый и длительный процесс. Учитывая, что целый ряд компаний просил о дополнительном времени, отсрочка аукциона является положительным решением. Это поможет привлечь качественного инвестора, который обеспечит развитие предприятия, а конкуренция позволит повысить стартовую цену - не 3,7 млрд грн, как сейчас, а значительно больше", - убеждена Пидласа.

По ее словам приватизация состоится в октябре, а государство получит максимум поступлений в бюджет от продажи ОГХК.

Как отметил в комментарии "Интерфакс-Украина" заместитель главы ФГИ Тарас Елейко, новый аукцион пройдет 29 октября в 11:00.

"Фонд государственного имущества выполнит поставленную задачу провести приватизацию ОГХК в 2021 году, именно поэтому мы обеспечили все возможности для потенциальных инвесторов, в том числе иностранных, принять участие в прозрачном аукционе", - прокомментировал Тарас Елейко.