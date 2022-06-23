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Повторное наступление РФ на Сумскую и Черниговскую области: есть ли сейчас угроза

Фото: в ГПСУ оценили угрозу повторного наступления на Сумскую и Черниговскую область (Getty Images )
Автор: Мария Кучерявец

Угрозы повторного наступления России на Сумскую и Черниговскую области сейчас нет. Враг держит на границе войска, но ударного наступления для вторжения в эти регионы не имеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко во время брифинга.

"Россия продолжает удерживать подразделения вооруженных сил в отдельных районах брянской и курской областей. Это делается для демонстрации присутствия и сковывания действий наших подразделений сил обороны. Формирования врагом ударной группировки для возобновления наступления на данный момент не наблюдается", - рассказал Демченко.

Напомним, тем временем российские войска продолжают активно обстреливать приграничные территории Сумской и Черниговской областей.

Так, недавно россияне атаковали село в Сумской области из дронов-камикадзе, из-за чего пострадали четверо людей.

Добавим, ранее жителей Черниговской области и Конотопа предупредили о возможных ракетных ударах.

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Государственная пограничная службаЧерниговская областьСумская область