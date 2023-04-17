ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Повторний обстріл Запоріжжя: з'явились фото наслідків

Новость на русском →
Запоріжжя, Понеділок 17 квітня 2023 09:50
Повторний обстріл Запоріжжя: з'явились фото наслідків Фото: з'явилися фото наслідків повторного обстрілу Запоріжжя на Великдень (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Вчора увечері, 16 квітня, російські окупанти знову обстріляли Запоріжжя. Атаковані приватні будинки в одному із дачних кооперативів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.

"У вечір Великодня кляті рашисти повторно вдарили по Запоріжжю", - розповів він.

За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено будинки садового кооперативу - вилетіли шибки, пошкоджено фасади, дахи, паркани.

"На щастя, люди не постраждали", - додав він.

Як розповів очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, протягом минулої доби ворог здійснив 56 обстрілів по 16 мирних населених пунктах Запорізької області:

  • 46 артилерійські удари;
  • 4 авіаційні;
  • 4 із застосуванням БПЛА;
  • 2 атаки з РСЗВ.

"У Преображенці постраждав 61-річний чоловік, якого вже доставлено до лікарні", - додав очільник регіону.

Як повідомлялося, увечері 16 квітня військові РФ в черговий раз обстріляли території Запорізької області. Під обстрілом опинилися дачні будинки, вибиті шибки, розбиті фасади, машини. До цього у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня російські війська обстріляли Запоріжжя та область. У місті Камишеваха внаслідок атаки зруйновано церкву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запоріжжя Запорожская область
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука