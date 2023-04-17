Повторний обстріл Запоріжжя: з'явились фото наслідків
Вчора увечері, 16 квітня, російські окупанти знову обстріляли Запоріжжя. Атаковані приватні будинки в одному із дачних кооперативів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram секретаря Запорізької міськради Анатолія Куртєва.
"У вечір Великодня кляті рашисти повторно вдарили по Запоріжжю", - розповів він.
За його словами, внаслідок обстрілу пошкоджено будинки садового кооперативу - вилетіли шибки, пошкоджено фасади, дахи, паркани.
"На щастя, люди не постраждали", - додав він.
Як розповів очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко, протягом минулої доби ворог здійснив 56 обстрілів по 16 мирних населених пунктах Запорізької області:
- 46 артилерійські удари;
- 4 авіаційні;
- 4 із застосуванням БПЛА;
- 2 атаки з РСЗВ.
"У Преображенці постраждав 61-річний чоловік, якого вже доставлено до лікарні", - додав очільник регіону.
Як повідомлялося, увечері 16 квітня військові РФ в черговий раз обстріляли території Запорізької області. Під обстрілом опинилися дачні будинки, вибиті шибки, розбиті фасади, машини. До цього у Запоріжжі пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Нагадаємо, у ніч на 16 квітня російські війська обстріляли Запоріжжя та область. У місті Камишеваха внаслідок атаки зруйновано церкву.
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