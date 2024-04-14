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Повторна ВЛК для обмежено придатних: коли почнеться переогляд

Фото: обмежено придатним доведеться пройти ВЛК по-новому (АрміяInform)
Автор: Дмитро Левицький

Військовозобов'язаним, яких було визнано обмежено придатними до військової служби, потрібно буде по-новому пройти ВЛК. Це можна буде зробити вже цієї весни.

Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Конгрес місцевих та регіональних влад.

Повторна ВЛК для обмежено придатних

Нещодавно Верховна рада ухвалила закон, який, серед іншого, скасував статус "обмежено придатний". Тепер за підсумками ВЛК чоловіків можуть визнавати лише "придатними" або "не придатними" до військової служби.

Закон передбачає, що ті, хто раніше набув статусу "обмежено придатний", повинні протягом 9 місяців повторно пройти ВЛК. Однак спочатку Кабмін має затвердити новий список діагнозів для регулювання цього питання.

Коли можна буде знову пройти ВЛК

Як заявив заступник міністра оборони Гаврилюк, наразі триває погодження змін до 402 наказу Міністерства оборони, який і стосується діагнозів для встановлення придатності чи непридатності до служби.

"І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, які були визнані обмежено придатними", - зазначив він.

Зміни щодо непридатності

Нагадаємо, днями стало відомо, що в Україні замість "обмежено придатного" можуть запровадити новий статус. Запропоновані зміни до наказу Міноборони передбачають п'ять статусів.

Однак, чи буде зрештою новий статус прописано в новому наказі щодо ВЛК, поки що не відомо.

Крім того, парламент схвалив законопроект про зміни в мобілізації. Детальніше про те, які зміни він передбачає, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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ВЛКМобілізація в Україні