Повторна ВЛК для обмежено придатних: коли почнеться переогляд

Повторна ВЛК для обмежено придатних

Нещодавно Верховна рада ухвалила закон, який, серед іншого, скасував статус "обмежено придатний". Тепер за підсумками ВЛК чоловіків можуть визнавати лише "придатними" або "не придатними" до військової служби.

Закон передбачає, що ті, хто раніше набув статусу "обмежено придатний", повинні протягом 9 місяців повторно пройти ВЛК. Однак спочатку Кабмін має затвердити новий список діагнозів для регулювання цього питання.

Коли можна буде знову пройти ВЛК

Як заявив заступник міністра оборони Гаврилюк, наразі триває погодження змін до 402 наказу Міністерства оборони, який і стосується діагнозів для встановлення придатності чи непридатності до служби.

"І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби, тих людей, які були визнані обмежено придатними", - зазначив він.