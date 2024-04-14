Повторная ВВК для ограниченно пригодных: когда начнется переосмотр

Военнообязанным, которые были признаны ограниченно пригодными к военной службе, нужно будет по-новому пройти ВВК. Это можно будет сделать уже этой весной.
Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Конгресс местных и региональных властей.
Недавно Верховная рада приняла закон, который, среди прочего, отменил статус "ограниченно пригодный". Теперь по итогам ВВК мужчины могут признавать лишь "пригодными" или "непригодными" к военной службе.
Закон предусматривает, что те, кто ранее приобрел статус "ограниченно пригодный", должны в течение 9 месяцев повторно пройти ВВК. Однако сначала Кабмин должен утвердить новый список диагнозов для регулирования этого вопроса.
Как заявил заместитель министра обороны Гаврилюк, сейчас идет согласование изменений к 402 приказу Министерства обороны, который и касается диагнозов для установления пригодности или непригодности к службе.
"И с середины мая начнется пересмотр на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно пригодными", - отметил он.
Напомним, на днях стало известно, что в Украине вместо "ограниченно подходящего" могут ввести новый статус. Предложенные изменения к приказу Минобороны предусматривают пять статусов.
Однако будет ли в конце концов новый статус прописан в новом приказе по ВВК, пока не известно.
Кроме того, парламент одобрил законопроект об изменениях в мобилизации. Детальнее о том, какие изменения он предусматривает, - читайте в материале РБК-Украина.
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