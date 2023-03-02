Повстання проти Путіна чи провокація: думки експертів щодо подій у Брянській області

Що взагалі сталося

Як повідомили російські ЗМІ, на територію Климівського району проникла нібито "диверсійна група" з 50 осіб із жовтими пов'язками, яка, розділившись, зайшла до прикордонних населених пунктів Любечани та Сушани.

Проникнення нібито супроводжувалося обстрілом автомобіля, внаслідок якого поранення отримали чоловік та дитина, а також "масштабними боями" та "захопленням заручників". Примітно, що була розтиражована інформація про стрілянину по шкільному автобусу, але сама місцева влада спростувала її. ФСБ заявила про заходи щодо знищення "українських націоналістів", які порушили кордон.

Потім стало відомо, що російський президент Володимир Путін скликав Раду безпеки, але потім переніс її на завтра. Згідно з останніми даними, інцидент у Любечанах нібито призвів до загибелі двох осіб. Путін назвав його терактом і вдався до погроз, а глава Чечні Рамзан Кадиров заговорив про необхідність військового стану.

Про що можна говорити з упевненістю, то це про те, що озброєні люди справді були у вищевказаних селах. У мережі з'явилися відеозвернення бійців "Російського добровольчого корпусу". За їхніми словами, вони прийшли як визволителі на свою землю.

Схоже, бійцям удалося так само непомітно залишити Брянську область, як і зайти.

"Перша ластівка громадянської війни"

На думку військового експерта Владислава Селезньова, сьогодні ми побачили "перші ластівки" громадянського протистояння у самій Російській Федерації. Тобто самі росіяни відкрито заявили про спротив путінському режиму.

"Ті хлопці, які на відео (мова про ролик бійців "Російського добровольчого корпусу", - ред.), є реальними військовослужбовцями РДК, деяких з них я навіть знаю. Тобто це реальні особи, вони не фейкові і насправді беруть участь у протистоянні путінському режиму та армії. І заклик цих бійців до збройної боротьби абсолютно доречний, тому що Путін фактично спрямовує Російську Федерацію у прірву, де немає жодних перспектив", - зазначив він.

Те, що вони обрали варіант інформаційно-силової акції, - це їхній вибір. І російські громадяни мають самі насамперед розібратися зі своєю владою. Селезньов також наголошує, що не варто вірити офіційним заявам російської влади, оскільки пропагандисти та чиновники постійно брешуть. І головна мета бійців РДК - не війна з мирним населенням, а повалення путінського режиму.

При цьому експерт звертає увагу на те, як безглуздо спрацювала російська пропаганда - то вони говорять про "вбивство дівчинки", то вона "воскресла". То говорять про те, що фельдшерку взяли в заручники, то виявляється, що вона сидить удома.

Загалом інцидент у Брянській області виглядає як інформаційно-силова акція із закликом до спротиву. За словами Селезньова, зараз відбувається калька подій зразка 1917 року.

"Чи буде вона трансформована в реальні дії проти повалення режиму Путіна? Будемо сподіватися", - додав він.

Схоже на російську виставу?

Колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун, навпаки, бачить у цій акції російську виставу.

"Слід зазначити, що зовсім недавно українська розвідка попереджала нас про можливі провокації з боку російських загарбників саме на Чернігівському напрямку. Тож до провокаційних дій ми були готові. Складно сказати, що насправді сталося і тому, що інформація з'явилася досить фрагментарна. Ці відеоролики викликають сумніви", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

На його думку, провокації з "обстрілами шкільного автобуса" чи "загибеллю мирних жителів" залишаться на совісті російських телеграм-каналів. Оскільки українська сторона офіційно оголосила, що не веде військових дій на території Росії.

При цьому йому не знайома назва "Російського добровольчого корпусу".

"У нас є легіон "Свобода Росії", який справді воює на боці ЗСУ і підпорядковується ГУР. І ось цей легіон, на скільки я розумію, не робить дій, що суперечать загальному плану нашого Генштабу. Щодо заяв російських пропагандистів про так звані "українські ДРГ", зазначу одне: немає такої ДРГ, яка б складалася з більш ніж 15 осіб. Наприклад, вона може складатися і з 5 осіб, це можна вважати ДРГ, а все інше - якесь формування незрозумілого походження", - підкреслив Ягун.

Він також додав, що таку інформацію потрібно сприймати спокійно. Але водночас будь-який "кіпіш" на території Росії на руку Україні.

Антипутінський рух зростатиме

Але, на думку військового експерта Романа Світана, це точно не провокація росіян.

"Я добре знаю місцевість, де все це відбувалося (у Климівському районі Брянської області, - ред.), оскільки там був аеродром, і я свого часу там літав кілька років і вчив курсантів. Тому я дуже добре знаю цей регіон та людей. Там переважно проживають українці, росіяни, білоруси. І тому це один з таких майданчиків, де може продовжуватися визвольна боротьба, що проводиться російськими частинами або групами, які воюють з режимом Путіна. Вони воюють за незалежність Росії від окупаційного режиму і проводять певні антиімперські заходи", - наголосив він.

Він підкреслює, що російський спротив може базуватися будь-де і знищуватиме військові об'єкти та інші цілі. А сьогоднішні дії можна порівняти з підпалами складів чи військкоматів під Сахаліном, у Владивостоці, у Читі чи Тулі.

Більше того, події у Брянській області показують, якої форми набуває ця боротьба, - озброєні групи чисельністю більшого взводу виконують конкретні бойові завдання. І такий рух лише наростатиме, причому по всій території Росії. Але не так швидко, як би хотілося.

"Звинувачення "українських диверсантів" у тому, що відбувається - це спроба Кремля прикрити те, що в Росії вже є внутрішні рухи, спрямовані на розвал імперії зсередини. У них же інформаційна парадигма така, що нібито вся Росія за війну, тому вони вигадуватимуть історії про "українські ДРГ", - зазначив Світан і додав, що Путін вже понад 20 років намагається "задушити винних", підриває будинки та переслідує опозицію.

Що кажуть в Україні

Михайло Подоляк, радник глави Офісу президента

"Історія про диверсійну групу України в РФ є класичною свідомою провокацією. РФ хоче злякати свій народ, щоб виправдати напад на іншу країну і зростання бідності після року війни. Партизанський рух у РФ стає дедалі сильнішим і агресивнішим. Бійся своїх партизанів...", - написав він у Twitter.

Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони

На його думку, сьогоднішній інцидент є продовженням внутрішньої трансформації Росії.

"РФ сьогодні є таким утворенням, всередині якого є велика кількість міжнаціональних, міжетнічних, міжрелігійних, соціально-політичних та інших конфліктів. Сьогодні є публічна заява РДК. Це люди, які зі зброєю в руках воюють проти режиму Путіна та тих, хто його підтримує. Можливо, росіяни починають прокидатися, усвідомлювати щось і вживати якихось конкретних заходів", - сказав Юсов.

Що таке РДК

"Російський добровольчий корпус" - сформований з російських добровольців підрозділ, який воює за Україну. Знаходиться у складі "Інтернаціонального легіону". На відміну від легіону "Свобода Росії" складається не з колишніх полонених та російських військових, а етнічних росіян, які мешкають в Україні та інших країнах.