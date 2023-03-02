Восстание против Путина или провокация: мнения экспертов о событиях в Брянской области

Что вообще произошло

Как сообщили российские СМИ, на территорию Климовского района проникла якобы "диверсионная группа" из 50 человек с желтыми повязками, которая, разделившись, зашла в приграничные населенные пункты Любечаны и Сушаны.

Проникновение якобы сопровождалось обстрелом автомобиля, в результате которого ранения получили мужчина и ребенок, а также "масштабными боями" и "захватом заложников". Примечательно, что была растиражирована информация о стрельбе по школьному автобусу, но сами же местные власти опровергли ее. ФСБ заявила о мерах по уничтожению "украинских националистов", нарушивших границу.

Затем стало известно, российский президент Владимир Путин созвал Совет безопасности, но потом перенес его на завтра. Согласно последним данным, инцидент в Любечанах якобы привел к гибели двух человек. Путин назвал его терактом и прибег к угрозам, а глава Чечни Рамзан Кадыров заговорил о необходимости военного положения.

О чем можно говорить с уверенностью, так это о том, что вооруженные люди действительно были в вышеуказанных селах. В сети появились видеообращение бойцов "Русского добровольческого корпуса". По их словам, они пришли как освободители на свою землю.

Похоже, бойцам удалось так же незаметно покинуть Брянскую область, как и зайти.

"Первая ласточка гражданской войны"

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, сегодня мы увидели "первые ласточки" гражданского противостояния в самой Российской Федерации. То есть сами россияне открыто заявили о сопротивлении путинскому режиму.

"Те ребята, которые на видео (речь о ролике бойцов "Русского добровольческого корпуса", - ред.), являются реальными военнослужащими РДК, некоторых из них я даже знаю. То есть это реальные лица, они не фейковые и на самом деле участвуют в противостоянии путинскому режиму и армии. И призыв этих бойцов к вооруженной борьбе абсолютно уместен, потому что Путин фактически направляет Российскую Федерацию в пропасть, где нет никаких перспектив", - отметил он.

То, что они выбрали вариант информационно-силовой акции, - это их выбор. И российские граждане должны сами в первую очередь разобраться со своей властью. Селезнев также подчеркивает, что не стоит верить официальным заявлениям российских властей, поскольку пропагандисты и чиновники постоянно врут. И главная цель бойцов РДК - не война с мирным населением, а свержение путинского режима.

При этом эксперт обращает внимание на то, как бестолково сработала российская пропаганда - то они говорят об "убийстве девочке", то она "воскресла". То говорят о том, что фельдшера взяли в заложники, то оказывается, что она сидит дома.

В целом инцидент в Брянской области выглядит как информационно-силовая акция с призывом к сопротивлению. По словам Селезнева, сейчас происходит калька событий образца 1917 года.

"Будет ли она трансформирована в реальные действия против свержения режима Путина? Будем надеяться", - добавил он.

Похоже на российскую постановку?

Бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, наоборот, видит в этой акции российскую постановку.

"Следует отметить, что совсем недавно украинская разведка предупреждала нас о возможных провокациях со стороны российских захватчиков именно на Черниговском направлении. Так что к провокационным действиям мы были готовы. Сложно сказать, что на самом деле произошло и потому, что информация появилась достаточно фрагментарная. Эти видеоролики вызывают сомнения", - отметил он в комментарии РБК-Украина.

По его мнению, провокации с "обстрелами школьного автобуса" или "гибелью мирных жителей" останутся на совести российских телеграмм-каналов. Поскольку украинская сторона официально объявила, что не ведет военные действия на территории России.

При этом ему не знакомо название "Русского добровольческого корпуса".

"У нас есть легион "Свобода России", который действительно воюет на стороне ВСУ и подчиняется ГУР. И вот этот легион, на сколько я понимаю, не совершает действий, противоречащих общему плану нашего Генштаба. Относительно заявлений российских пропагандистов о так называемых "украинских ДРГ" отмечу одно: нет такой ДРГ, которая состояла бы из более чем 15 человек. К примеру, она может состоять и из 5 человек, это можно считать ДРГ, а все остальное - какое-то формирование непонятного происхождения", - подчеркнул Ягун.

Он также добавил, что информацию подобного рода нужно воспринимать спокойно. Но в то же время любой "кипиш" на территории России на руку Украине.

Антипутинское движение будет расти

Но по мнению военного эксперта Романа Свитана, это точно не провокация россиян.

"Я хорошо знаю местность, где все это происходило (в Климовском районе Брянской области, - ред.), поскольку там был аэродром, и я в свое время там летал несколько лет и учил курсантов. Поэтому я очень хорошо знаю этот регион и людей, проживающих в нем. Там в основном проживают украинцы, россияне, белорусы. И потому это одна из таких площадок, где может продолжаться освободительная борьба, проводимая российскими частями или группами, которые воюют с режимом Путина. Они воюют за независимость России от оккупационного режима и проводят определенные антиимперские мероприятия", - отметил он.

Он подчеркивает, что российское сопротивление может базироваться где угодно и будет уничтожать военные объекты и другие цели. А сегодняшние действия сопоставимы с поджогами складов или военкоматов под Сахалином, во Владивостоке, в Чите или Туле.

Более того, события в Брянской области показывают, какую форму приобретает эта борьба, - вооруженные группы численностью более взвода выполняют конкретные боевые задачи. И такое движение будет только нарастать, причем по всей территории России. Но не так быстро, как хотелось бы.

"Обвинение "украинских диверсантов" в происходящем - это попытка Кремля прикрыть то, что в России уже есть внутренние движения направленные на развал империи изнутри. У них же информационная парадигма такова, что якобы вся Россия за войну, потому они будут придумывать истории про "украинские ДРГ", - отметил Свитан и добавил, что Путин уже более 20 лет пытается "задушить виновных", взрывает дома и преследует оппозицию.

Что говорят в Украине

Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента

"История о диверсионной группе Украины в РФ является классической сознательной провокацией. РФ хочет испугать свой народ, чтобы оправдать нападение на другую страну и рост бедности после года войны. Партизанское движение в РФ становится все сильнее и агрессивнее. Бойся своих партизан...", - написал он в Twitter.

Андрей Юсов, представитель ГУР Минобороны

По его мнению, сегодняшний инцидент является продолжением внутренней трансформации России.

"РФ сегодня является таким образованием, внутри которого есть большое количество межнациональных, межэтнических, межрелигиозных, социально-политических и других конфликтов. Сегодня есть публичное заявление РДК. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и тех, кто его поддерживает. Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и предпринимать какие-то конкретные меры", - сказал Юсов.

Что такое РДК

"Русский добровольческий корпус" - сформированное из российских добровольцев подразделение, которое воюет за Украину. Находится в составе "Интернационального легиона". В отличие от легиона "Свобода России" состоит не из бывших пленных и российских военных, а этнических русских, которые проживают в Украине и других странах.