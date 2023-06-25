Повстання Пригожина завдасть суттєвої шкоди зусиллям РФ у війні проти України, - ISW

Експерти зазначають, що після ситуації з заколотом "вагнерівців" Кремль зараз стикається з вкрай нестабільною рівновагою.

Крихке рішення

Угода, укладена між Пригожиним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком щодо деескалації, є короткостроковою, а не довгостроковою, а повстання ватажка найманців виявило серйозні недоліки Кремля та Міноборони РФ.

Аналітики ISW називають абсурдними припущення про те, що заколот Пригожина, реакція російської влади та посередництво Лукашенка були інсценовані Кремлем.

"Образ Путіна, який з'являється на національному телебаченні із закликом до припинення збройного повстання і попереджає про повторення революції 1917 року, а потім вимагає посередництва від іноземного лідера для вирішення повстання, матиме тривалий вплив", - йдеться в публікації.

РФ стала посміховиськом через бунт найманців

В Інституті вивчення війни звертають увагу, що повстання виявило слабкість російських силових структур та продемонструвало нездатність Путіна своєчасно використовувати свої сили для відбиття внутрішньої загрози, а також ще більше підірвало його силову монополію.

Швидкий наступ Пригожина на Москву виставив на сміх більшу частину російських регулярних військ, і абсолютно всім представникам служби безпеки, держпідприємствам та іншим ключовим чиновникам у російському уряді було показано, що приватні збройні сили, відокремлені від центральної держави, можуть "добитися вражаючих результатів".

Війна проти України призвела до слабкості РФ

У звіті йдеться про те, що дії "вагнерівців" також продемонстрували деградацію російських військових резервів, які майже повністю зайняті боями в окупаційній кампанії в Україні, а також показали небезпеку покладатися на недосвідчених призовників для захисту кордонів РФ.

Кремль важко реагував швидко в інформаційному просторі, а жителі Ростова-на-Дону не виступали проти "вагнерівців", а в деяких випадках навіть їх вітали, приймаючи дії Пригожина.

Крім того, явне здивування Кремля вчинком ватажка найманців погано відбивається на російській внутрішній розвідувальній службі ФСБ. Пригожин постійно посилював свою риторику проти Міноборони РФ до свого збройного заколоту, і Путіну не вдалося знизити цей ризик.

У звіті ISW зазначається, що аналітики не прогнозують швидкий крах російського уряду, проте заколот Пригожина і події в РФ, швидше за все, завдадуть суттєвих збитків уряду Путіна та військовим зусиллям Росії в її війні проти України.

Ключові висновки

Кремль пізно ввечері 24 червня оголосив, що білоруський диктатор Олександр Лукашенко домовився про угоду, згідно з якою засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин поїде до Білорусі без пред'явлення кримінальних звинувачень у Росії; частина найманців підпише контракти із Міноборони РФ; і ніхто з "вагнерівців" не буде притягнутий до відповідальності за участь у збройному заколоті.

"Вагнерівці" оточили штаб Південного військового округу (ПдВО) РФ у Ростові-на-Дону і до оголошення про домовленості наблизилися на 330 км до Москви. Повідомляється, що сили ПВК "Вагнера" незабаром почнуть відходити на свої бази, а на кадрах, як повідомляється, Пригожин залишає Ростов-на-Дону.

Кремль щосили намагався спланувати ефективну швидку реакцію на успіхи "вагнерівців", наголошуючи на недоліках внутрішньої безпеки, ймовірно, через несподіванку та наслідки тяжких втрат в Україні.

Не дивно, що Путін вирішив підтримати Міноборони РФ та його постійні зусилля щодо централізації контролю над російськими нерегулярними силами (включаючи "вагнерівців") над Пригожиним.

Угода, укладена за посередництва Лукашенка, швидше за все, усуне ПВК "Вагнера" як незалежного суб'єкта, який очолює Пригожин, у її нинішньому вигляді, хоча елементи організації можуть зберегтися за існуючих та нових можливостей.

Пригожин, ймовірно, зробив ставку на те, що його єдиний спосіб зберегти ПВК "Вагнера" як незалежну силу - це виступити проти Міноборони РФ, ймовірно, маючи намір забезпечити дезертирство у Росармії, але переоцінюючи свої власні перспективи.

Опція білоруського самопроголошеного президента Лукашенка, який відіграє безпосередню роль у зупинці військового наступу на Москву, принизлива для Путіна і, можливо, забезпечила Лукашенку інші переваги.

Війська РФ 24 червня завдали найбільшої за останні місяці серії ракетних ударів по Україні, незважаючи на збройний заколот усередині Росії.

Українські війська вели контрнаступальні операції як мінімум на двох дільницях фронту і, як повідомляється, 24 червня просунулися вперед, а на інших дільницях лінії точилися регулярні бої.

Бунт Пригожина у РФ

Засновник російської ПВК "Вагнера" Пригожин у п'ятницю 23 червня звинуватив військових РФ у завданні удару по тилових позиціях його найманців. Незабаром після цього він оголосив, що зі своєю армією вирушає до Ростова-на-Дону з метою, зокрема, покарати голову Міноборони РФ та керівника Генштабу.

В суботу, 24 червня, "вагнерівці" зайняли Ростов та отримали контроль над Воронежем. Після Пригожин оголосив похід своїх сил на Москву. Російські війська намагалися перешкодити бойовикам, були зіткнення.

Пізніше Пригожин вирішив припинити свій бунт і зупинив рух колон своїх найманців на столицю РФ. Як заявили у Лукашенка, той умовив ватажка "вагнерівців" припинити похід на Москву.

Детальніше про бунт Пригожина в РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.