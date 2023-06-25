Восстание Пригожина нанесет существенный ущерб усилиям РФ в войне против Украины, - ISW

Эксперты отмечают, что после ситуации с мятежом "вагнеровцев" Кремль сейчас сталкивается с крайне нестабильным равновесием.

Хрупкое решение

Соглашение, заключенное между Пригожиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко по деэскалации, является краткосрочным, а не долгосрочным, а восстание вожака наемников выявило серьезные недостатки Кремля и Минобороны РФ.

Аналитики ISW называют абсурдными предположения о том, что мятеж Пригожина, реакция российской власти и посредничество Лукашенко были инсценированы Кремлем.

"Образ Путина, появляющегося по национальному телевидению с призывом к прекращению вооруженного восстания и предупреждающего о повторении революции 1917 года, а затем требующего посредничества от иностранного лидера для разрешения восстания, будет иметь длительное влияние", - говорится в публикации.

РФ стала посмешищем из-за бунта наемников

В Институте изучения войны обращают внимание, что восстание выявило слабость российских силовых структур и продемонстрировало неспособность Путина своевременно использовать свои силы для отражения внутренней угрозы, а также еще больше подорвало его силовую монополию.

Быстрое наступление Пригожина на Москву выставило на смех большую часть российских регулярных войск, и абсолютно всем представителям службы безопасности, госпредприятиям и другим ключевым фигурам в российском правительстве было показано, что частные вооруженные силы, отделенные от центрального государства, могут "добиться впечатляющих результатов".

Война против Украины привела к слабости РФ

В отчете говорится, что действия "вагнеровцев" также продемонстрировали деградацию российских военных резервов, которые почти полностью заняты боями в оккупационной кампании в Украине, а также показали опасность полагаться на неопытных призывников для защиты границ РФ.

Кремль с трудом реагировал быстро в информационном пространстве, а жители Ростова-на-Дону не выступали против "вагнеровцев", а в некоторых случаях даже их приветствовали, принимая действия Пригожина.

Кроме того, явное удивление Кремля поступком вожака наемников плохо отражается на российской внутренней разведывательной службе, ФСБ. Так, Пригожин постоянно усиливал свою риторику против Минобороны РФ до своего вооруженного мятежа, и Путину не удалось снизить этот риск.

В отчете ISW отмечается, что аналитики не прогнозируют скорый крах российского правительства, тем не менее мятеж Пригожина и события в РФ, скорее всего, нанесут существенный ущерб правительству Путина и военным усилиям России в ее войне против Украины.

Ключевые выводы

Кремль поздно вечером 24 июня объявил, что белорусский диктатор Александр Лукашенко договорился о сделке, согласно которой основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин поедет в Беларусь без предъявления уголовных обвинений в России; часть наемников подпишет контракты с Минобороны РФ; и никто из "вагнеровцев" не будет привлечен к ответственности за участие в вооруженном мятеже.

"Вагнеровцы" окружили штаб Южного военного округа (ЮВО) РФ в Ростове-на-Дону и до объявления о договоренностях приблизилась на 330 км к Москве. Сообщается, что силы ЧВК "Вагнера" скоро начнут отходить на свои базы, а на кадрах, как сообщается, Пригожин покидает Ростов-на-Дону.

Кремль изо всех сил пытался спланировать эффективную быструю реакцию на успехи "вагнеровцев", подчеркивая недостатки внутренней безопасности, вероятно, из-за неожиданности и последствий тяжелых потерь в Украине.

Неудивительно, что Путин решил поддержать Минобороны РФ и его постоянные усилия по централизации контроля над российскими нерегулярными силами (включая "вагнеровцев") над Пригожиным.

Соглашение, заключенное при посредничестве Лукашенко, скорее всего, устранит ЧВК "Вагнера" как независимого субъекта, возглавляемого Пригожиным, в ее нынешнем виде, хотя элементы организации могут сохраниться при существующих и новых возможностях.

Пригожин, вероятно, сделал ставку на то, что его единственный способ сохранить ЧВК "Вагнера" как независимую силу - это выступить против Минобороны РФ, вероятно, намереваясь обеспечить дезертирство в Росармии, но переоценивая свои собственные перспективы.

Опция белорусского самопровозглашенного президента Лукашенко, играющего непосредственную роль в остановке военного наступления на Москву, унизительна для Путина и, возможно, обеспечила Лукашенко другие преимущества.

Войска РФ 24 июня нанесли крупнейшую за последние месяцы серию ракетных ударов по Украине, несмотря на вооруженный мятеж внутри России.

Украинские войска вели контрнаступательные операции как минимум на двух участках фронта и, как сообщается, 24 июня продвинулись вперед, а на других участках линии продолжались регулярные бои.

Бунт Пригожина в РФ

Основатель российской ЧВК "Вагнера" Пригожин в пятницу 23 июня обвинил военных РФ в ударе по тыловым позициям его наемников. Вскоре после этого он объявил, что со своей армией отправляется в Ростов-на-Дону с целью, в частности, наказать главу Минобороны РФ и руководителя Генштаба.

В субботу, 24 июня, "вагнеровцы" заняли Ростов и получили контроль над Воронежем. Затем Пригожин объявил поход своих сил на Москву. Российские войска пытались помешать боевикам, были боестолкновения.

Позже Пригожин решил прекратить свой бунт и остановил движение колонн своих наемников на столицу РФ. Как заявили у Лукашенко, тот уговорил вожака "вагнеровцев" прекратить поход на Москву.

Подробнее о бунте Пригожина в РФ - читайте в материале РБК-Украина.