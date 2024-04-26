Повстання банд на Гаїті. Генсек ООН закликав розгорнути на островах місію безпеки

Повстання банд на Гаїті

Нагадаємо, що наприкінці лютого на Гаїті почалися масові бунти кількох банд після того, як виконувач обов'язків прем'єр-міністра Гаїті Аріель Генрі відлетів до Кенії, щоб узгодити розгортання іноземного контингенту для боротьби з організованою злочинністю. Зокрема деякі угруповання оголосили прем'єру війну.

Також повідомлялося, що в березні банди на Гаїті об'єдналися і вчинили серію нападів на урядові установи, поліцейські дільниці та президентський палац у столиці. У ході боїв було вбито близько десятка нападників.

Докладніше про наслідки повстання банд на Гаїті – читайте у матеріалі РБК-Україна.

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