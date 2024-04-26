Восстание банд на Гаити. Генсек ООН призвал развернуть на островах миссию безопасности

Восстание банд на Гаити

Напомним, что в конце февраля на Гаити начались массовые бунты нескольких банд после того, как исполняющий обязанности премьер-министра Гаити Ариэль Генри улетел в Кению, чтобы согласовать развертывание иностранного контингента для борьбы с организованной преступностью. В частности, некоторые группировки объявили премьеру войну.

Также сообщалось, что в марте банды на Гаити объединились и совершили серию нападений на правительственные учреждения, полицейские участки и президентский дворец в столице. В ходе боев было убито около десятка нападавших.

Подробнее о последствиях восстания банд на Гаити – читайте в материале РБК-Украина.

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